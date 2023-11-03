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Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri yurt genelinde sürüyor. Ankara’nın farklı ilçelerinden katılım sağlayan farklı yaş gruplarından ve okullardan yüzlerce öğrenci tedavisi LÖSANTE’de devam eden lösemili kardeşleri için bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Lösemili Çocuklar Haftası'nın ilk günün farklı yaş gruplarından öğrenciler LÖSEV'in hastanesi LÖSANTE'de buluştu. Yaklaşık bin öğrencinin katıldığı etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Tedavisi devam eden Lösemili Çocuklara moral vermek ve lösemiye karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen çocuklar önce kardeşlerine camdan el salladı, turuncu balonlarnı iyileşmeleri dilekleri ile havalandırdı ardından düzenlenen etkinliklerle umut dolu anılar biriktirdi.

Günün anlam ve önemini bildiren konuşmanın ardından LSV Eğitim Kurumları,İlkokul Öğrencileri jimnastik gösterisi ve modern dans gösterisi ile etkinliğe renk kattı. Umudu ve dayanışmayı temsil eden LÖSEV turuncusu balonlar gökyüzüne salındı.

TURUNCU FARKINDALIK

LÖSEV yetkilileri yaptıkları açıklamada ilkokullardan üniversiteler, kurumlardan bireylere kadar herkesi toplumsal farkındalık hareketine destek olmaya çağırarak, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda “Ben de LÖSEV'in ve Lösemili Çocukların yanındayım, turuncumla farkındayım” diyorsanız turuncu renkli bir kıyafet ya da turuncu aksesuarlarınızla bireysel ya da kurumsal fotoğraf paylaşımlarınızı sosyal medya hesaplarınızda #BizKazanacağızLÖSEV, @losev1998 etiketleyerek paylaşabilirsiniz" mesajını verdi.