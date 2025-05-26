Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı HEPA Türkiye, iki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerini güçlendirme hedefiyle etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. 3 Haziran’da Eskişehir Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilecek yeni etkinliğin hazırlıkları da tamamlandı.MERSİN (İGFA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde gerçekleşen “Macaristan Ülke Tanıtım Toplantısı”nda, iki ülke arasındaki güçlü tarihi bağlar üzerinden yeni ticari iş birlikleri değerlendirildi.

MTSO Başkan Yardımcısı Cem Bucuge, Macaristan ve Türkiye’yi “aynı kaynaktan beslenen iki nehir” olarak tanımlayarak, potansiyel iş birliklerinin altını çizdi.

Macaristan Ticaret Ataşesi Peter Kovesci ise, Macaristan’ın %9 oranındaki düşük kurumlar vergisi ve stratejik konumu sayesinde sunduğu yatırım avantajlarına dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Macar gezginler Zsigmond Fejes ve Dr. Bela Lakos’un 1914 yılında Anadolu’da çektikleri fotoğraflardan oluşan özel bir sergi de sanatseverlerle buluştu.

BURSA’DA ODAK NOKTASI

Bursa’da, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile HEPA Türkiye iş birliğinde düzenlenen toplantı, teknoloji ve inovasyon odaklı iş birliklerine sahne oldu. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Miklos Bujaky ve HEPA Türkiye yetkilileri Türk iş dünyasına Macaristan’daki fırsatları aktardı.

HEPA Türkiye Ülke Müdürü Emre Cihad Sönmez, “Türk ve Macar firmalar arasında teknoloji tabanlı ürün ve hizmetlerde yüksek iş birliği potansiyeli görüyoruz,” diyerek Bursalı firmaları Macar partnerlerle buluşturmaya hazır olduklarını ifade etti.

Mersin ve Bursa’daki başarılı toplantıların ardından HEPA Türkiye ve Macaristan Büyükelçiliği heyeti, 3 Haziran’da Eskişehir Ticaret Odası’nda düzenlenecek Macaristan Ülke Tanıtım Toplantısı ile Eskişehir iş dünyasıyla buluşacak. Etkinlikte, Macaristan’daki yatırım ortamı, teknoloji iş birlikleri ve sektörel fırsatlar detaylı şekilde ele alınacak.