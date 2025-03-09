İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova'da bulunan Macera Park'ta "Gençlik Parkuru" günlerini başlattı. Genç İzmir üyesi 18-30 yaş aralığındaki gençler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, belirli saatlerde tesisten ücretsiz yararlanabiliyor.

İZMİR (İGFA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, "genç dostu kent" hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gençlerin bol bol eğleneceği bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Açık hava sporlarının yapılabileceği mekânlar ile dağcılık, kaya tırmanışı ve zipline gibi aktiviteleri barındıran Macera Park İzmir, haftanın üç günü 14.00-15.00 ve 15.00-16.00 saatlerindeki iki seansta gençlerin ücretsiz kullanımına açık hale getirildi. Her seansa 20 kişinin katılabileceği etkinliğe başvurmak ve detaylı bilgi almak için gencizmir.com web sitesi ziyaret edilebiliyor.

HER YAŞA UYGUN HEYECAN

Bornova Atatürk Mahallesi'nde bulunan Macera Park İzmir'de; engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik düzenlemeler ile 4 bin metrekare piknik alanı, seyir terasları, seyir kulesi, gölet ve süs havuzları da yer alıyor. Alanın topografik yapısının kayalık olması nedeniyle, parkta projelendirilen spor aktivitelerinin başında dağcılık sporu geliyor. Bu konsept dâhilinde zipline (yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat üzerinde kayma aktivitesi), doğal kaya tırmanışına olanak sağlayan özel bir bölüm ve uluslararası standartlarda yapay bir tırmanma duvarı bulunuyor. Tesise en yakın toplu taşıma durağı olan "Manzara" otobüs durağına "585" numaralı ESHOT hattı ile ulaşmak mümkün.