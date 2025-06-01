Bilecik’in Pazaryeri ilçesi, Galatasaray’ın şampiyonluk coşkusunu sadece sarı-kırmızı renklere değil, umuda ve dayanışmaya da boyadı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İstanbul Sancaktepe’de yaşayan Samet Demir’in sosyal medyadan yaptığı çağrıyla, 3 yaşındaki oğlu Ali Asaf için Türkiye’nin dört bir yanında balonlar gökyüzüne bırakılırken, anlamlı bir destek de Pazaryeri’nden geldi.

Pazaryeri Fatma Koç Parkı’nda toplanan yüzlerce Galatasaray taraftarı, takımlarının 25. şampiyonluğunu kutlamakla kalmadı, aynı zamanda kanserle mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla balonlarını gökyüzüne saldı. Kutlamalar, “Her balon bir umut, her çocuk yaşasın” mesajını taşırken, minik Ali Asaf ve onun gibi hayata tutunan nice çocuk için duygu dolu anlar yaşandı.

Henüz 8 aylıkken yakalandığı kanseri büyük bir mücadeleyle yenen ve bugün sağlığına kavuşan Ali Asaf, Türkiye’de binlerce kişiye umut oldu. Onun mücadelesi, Pazaryeri’nde sarı-kırmızı meşaleler eşliğinde gökyüzüne yükselen balonlarla taçlandı.

KALABALIK TEK YÜREK OLDU:

“Bu balonlar sadece bir kutlama değil, bir farkındalık” diyen taraftarlar, çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekti. Etkinlik, hem sporun birleştirici gücünü hem de toplumun dayanışma duygusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ali Asaf’ın babası Samet Demir’in başlattığı bu anlamlı hareket, Türkiye’nin dört bir yanında karşılık bulurken, Pazaryeri ilçesinden yükselen balonlar “umut var” mesajını en yükseğe taşıdı.