Bursa Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri’nin en anlamlı etkinliklerinden biri, özel eğitim kurumları için düzenlenen spor günü oldu. Heyecan ve coşkunun hâkim olduğu günde, öğrenciler hem eğlendi hem de yeteneklerini sergiledi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Spor Şenlikleri’nde, 10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Özel Eğitim Kurumları Şenliği düzenlendi. İbrahim Yazıcı Stadyumu’nun çimlerine çıkan engelli öğrenciler, hem spor yaptılar hem de gönüllerince eğlendiler.

Etkinliğe; Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin yanı sıra İbrahim Uyar İlkokulu, İpek Özel Eğitim Uygulama Okulu, Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu, Kayapa Özel Eğitim Uygulama Okulu, Özlüce Aziz Sancar Ortaokulu, Duyum İşitme Engelliler Ortaokulu, Mitat Enç Özel Eğitim Ortaokulu ve Alaattinbey Özel Eğitim Meslek Okulu’ndan toplam 255 öğrenci katıldı.

Gün boyunca bireysel ve takım oyunlarında ter döken öğrenciler, hem spor yaptı hem de keyifli anlar yaşadı. Etkinliğe katılan Nilüfer Belediye Meclis Üyesi ve Sağlık ve Spor Komisyonu Başkanı Demirhan Aslan da öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Günün sonunda etkinliğe katılan tüm öğrencilere madalya verildi.