SOBE’nin otizmli sporcuları, katıldıkları Para Atletizm İl Şampiyonası’nda17 altın, 12 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 33 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. 3 sporcu ise Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Özel SOBE Spor Kulübü, spor tarihinde bir ilke daha imza attı. 10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde Konya Atletizm Pistinde düzenlenen Kulüpler Para Atletizm İl Şampiyonası’na 22 sporcu ile katılan SOBE Spor Kulübü, toplamda 33 madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Kulüp tarihinin en geniş katılımlı organizasyonuna damga vuran sporcular, büyük heyecana sahne olan yarışmalar sonucunda 17 altın, 12 gümüş ve 4 bronz madalya ile kulüp tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaştı.Bu başarıyla birlikte sporculardan Emir Tekdere, Hayati Efe Ezdemir ve Ahmet Aşılı, yarıştıkları branşlarda gösterdikleri performansla Türkiye Şampiyonası barajını geçerek Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

“BU GURUR VERİCİ DERECELER BİZLERİ SON DERECE MUTLU ETTİ”

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, elde edilen başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, spor alanında kazanılan bu derecelerin yalnızca bireysel birer başarı olmadığını, aynı zamanda toplumsal farkındalığın da güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi. Öğrencilerin azmi ve kararlılığının herkese ilham verdiğini ifade eden Ak, “Bu gurur verici dereceler bizleri son derece mutlu etti. Daha önce yüzme branşındaki sporcularımızın başarılarıyla gururlanmıştık, şimdi de atletizm takımımızın tarihi başarısı bizleri çok gururlandırdı. Türkiye Şampiyonası barajını geçerek finallere katılma hakkı kazanan sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Başta sporcularımız olmak üzere, emeği geçen tüm antrenörlerimize ve ailelerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

SOBE VAKFI TÜRKİYE’DE OTİZM ALANINDA ÖNCÜ KURUMLARDAN BİRİ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

SOBE Vakfı, 2016 yılından bu yana otizmli bireylere yönelik bilimsel temelli bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla hizmet sunuyor. Spor, sanat ve sosyal etkinliklerle öğrencilerin gelişimini desteklemeye devam eden vakıf, Türkiye'de otizm alanında öncü kurumlardan biri olmayı sürdürüyor.

