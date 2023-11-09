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Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi kamp eğitimini tamamlayarak, Malatya’ya döndü. Bu yıl Antalya ve Aydın illerinde kamp eğitimlerine katılan ekip 15 gün süren eğitimle yeni tekniklerin tatbikatını gerçekleştirdi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Antalya ve Aydın'da düzenlenen eğitim kampını başarıyla tamamladı.

Su Altı Arama Kurtarma ekibinin de katıldığı kamp eğitimi hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, kamp eğitiminin her yıl periyodik olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Katipoğlu, “Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulmuş Türkiye’nin en köklü ekiplerinden Su Altı Arama Kurtarma ekibimizin rutin faaliyetlerinin yanı sıra eğitimlerine de devam ediliyor. Her yıl sezon sonunda sonbahar – kış arasında denk gelecek şekilde deniz eğitimlerini sürdürüyorlar. Bu yıl da yine ekiplerimiz Antalya Kemer ilçesinde Üç Adalar Bölgesi’nde beş günlük bir deniz eğitimini gerçekleştirdiler. Yine arkasından Aydın Didim ilçesi Polis Eğitim Kampı’nda on günlük çok yorucu ve tempolu kamp geçirdiler. Özellikle bu eğitimlerde derin dalış, narkoz testi, hızlı bot sürme teknikleri, arama kurtarma tekniklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yeni gelişen teknikler hakkında arkadaşlarımız çalışma yaptılar. Yön bulma, pusula kullanma, iple arama – kurtarma, kılavuz ipi nasıl kullanılır gibi konularda sürekli kendilerini geliştirerek, arkadaşlarımız bu eğitimlerini tamamladılar. Yaklaşık 15 günlük eğitim kampının sonunda ekibimiz tekrar Malatya’ya dönüp hizmetlerine devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekibimiz ben dâhil 8 kişilikti. Bu yıl genç bir arkadaşımızı daha dâhil ettik. 9 kişilik bir ekip oldu. Bir yandan da genç ve dinamik ekipler kuruyoruz. Yine ekip sayımızı gençleri dâhil ederek artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

‘EKİBİMİZDE YER ALAN PERSONELLER SADECE DALGIÇ OLARAK GÖREV YAPMIYOR’

Su Altı Arama Kurtarma ekibimizde yer alan personellerimiz sadece dalgıç olarak görev yapmadıklarını vurgulayan Katipoğlu, "Su Altı Arama Kurtarma ekibindeki tüm personellerimiz itfaiyede farklı görevlere sahipler. Ben de dalgıcım. Ben İtfaiye Daire Başkanı olarak görevimi yürütürken aynı zamanda olası bir vakada görev alıyorum. Diğer birimlerden yangıncı olan veya kalem kısmında çalışan görevli arkadaşlarımız onlar da asli görevlerinin yanısıra bu işleri gönüllü olarak yerine getiriyorlar. Boğulma hadiselerinin yaşanmasını istemiyoruz ama arkadaşlarımız bu vakalara çok hızlı bir şekilde müdahale ediyorlar. Su altındaki yaşam kayıpları çok hızlı bir şekilde ölümle sonuçlanıyor. Malatya’daki boğulma vakaları sayısı her yıl düşüyor. Çocukları takip edip, bu konularda uyarıda bulundukları için özellikle öğretmenlerimize, anne ve babalarımıza teşekkür ediyorum. Sadece bizlerin uyarıları yetmiyor. Öğretmen, anne, baba ve yetişkinlerin uyarıları bizim için çok kıymetli" dedi.