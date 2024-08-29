Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde olan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 6 Şubat depremlerinde yaşadığı ciddi hasarın ardından kapsamlı bir onarıma alındı. Yenileme ve güçlendirme çalışmalarıyla tesis yeniden devreye alındı.MALATYA (İGFA) -Malatya’nın önemli atıksuarıtma tesislerinden biri olan Eskimalatya’dakiMerkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 2004 yılında devreye alınmıştı. 2022’nin Ekim ayında, tesisin yenilenmesi ve enerji verimliliğinin artırılması amacıyla başlatılan rehabilitasyon çalışmaları, 6 Şubat 2023’deki depremlerle birlikte büyük bir aksaklık yaşadı. Depremler sonucunda tesis, ciddi inşai, mekanik ve elektrik hasarları aldı.

İnönü Üniversitesi ve İlbank yetkilileriyle yapılan saha çalışmalarının ardından, İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından 31 Mayıs 2023 tarihinde 47 milyon 888 bin TL bedelle yapılan sözleşmeyle tesisin onarımına başlandı. Mevcut durumda tesis, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belirlediği deşarj standartlarını 7/24 esasına göre karşılamakta ve alıcı ortamın yaşamsal faaliyeti sürdürebilmesi için aktif olarak çalışmaktadır. Tesisin yenileme süreci, çevre koruma ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda özenle yürütülüyor.

MASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Faik Dinçer Erkan, “6 Şubat’taki depremlerden sonra tesislerimiz ne yazık ki hasar almıştı. Bu anlamda hem öz kaynak ve İller Bankası ile beraber Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla hızlı bir şekilde tamirat ve tadilat işlemlerine gidildi. Çok yerde ekipmanlar ve enstrümanlar yenilendi. Başta geri devir ünitesi, dekantör ünitesi, mikserler ve pompalar olmak üzere. Şu an tesisimiz tam kapasite çalışır vaziyettedir. Deprem kaynaklı bazı sıkıntılarımız olmuştur. Amacımız bundan sonra sürekliliği sağlayıp sıkıntısız bir şekilde tesisin ekip arkadaşlarımızla beraber işletilmesini sağlamak. Allah’ın izni ile 2025 yılında da bazı yatırımlarımız olacaktır. Allah mahcup etmez inşallah. Ekip arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.