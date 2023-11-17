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Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Buğday Pazarı esnafına tahsis edilecek olan dükkânların kura çekimi düzenlenen törenle gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - 6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrasında mağdur olan esnafın yanında olma gayret ve çabası içerisinde olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hüzünlü bir ortamda, mutlu bir günde Buğday Pazarı esnaflarına dükkânlarını teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Gürkan, kura çekimiyle dükkânlarını teslim alan esnaflardan bir yıl kira alınmayacağını da müjdeledi.

Gerçekleştirilen kura çekimi programına Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Esnaf ve Sanatkârlar OdasıBaşkanı (ESOB)Şevket Keskin, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile esnaflar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı yürekten tebrik ettiğini belirten ESOBBaşkanı Şevket Keskin,“Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ı yürekten tebrik ediyorum. Allah işini gücünü rast getirsin. Malatya’nın çehresini değiştirmiş. Derme çatma yerlerden bizi çok modern bir alana kavuşturdu. Tek merkezli Malatya’dan şikâyet ederdik. Bugün Selahattin Başkan gerçekten tek merkezli şehri üç-dört merkezli şehir yapmak için mücadele ediyor. Esnafım ve şahsım adına teşekkür ediyorum her zaman yanında olacağız” dedi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise 6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük felaketin üzerinden yaklaşık 9 ay geçtiğini belirterek, "Özellikle bu depremde Malatya’da 20 bine yakın işyerimiz hasar gördü. Esnafımız çok ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Devletimiz, başta Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten gerek geçici iş yerlerinin temini gerekse kalıcı işyerleri ile ilgili yoğun bir mücadele gösterdiler. Çok önemli bir eser. Hemen yan tarafta Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ve yanında Buğday Pazarı, Sayın Belediye Başkanımız hem Şire Pazarının yetersizliği hem de Buğday Pazarının fiziki yetersizliğinden dolayı şikâyetçiydi. Depremde kalıcı ve daha sağlıklı iş yerlerine ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızda gerçekten çok önemli bir irade ortaya koyarak bu eseri, bu noktaya getirdi. İş yerlerini Büyükşehir Belediyemiz kendi bünyesine alıp esnaf arkadaşlarımızdan bir yıl süreyle kira almadan teslimini gerçekleştirecek. Esnaflarımız adına Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Mülki idare amirlikleri vatandaşların huzuru için gayret göstermeli. Yönetimi talep ederken insanlara tahakküm etmek, nefsimizi tatmin etmek gibi anlayışı içerisinde olmadık. Gerçek anlamda insanlara hizmet ederseniz gerçek anlamda o zaman yönetici olursunuz. Aksi takdirde işgalci yönetici olursunuz. İnşallah burada vatandaşlarımız daha gayretli çalışmalar içirişine girecekler. Şehrimizle birlikte bölgemize hitap edecek bir yapıya kavuşacaklardır inşallah” dedi.

Son olarak konuşan Vali Ersin Yazıcı ise, birlik ve beraberlik içerisinde birbirimize destek olarak bu zorlukların üstesinden gelebilecek bir ekibin varlığına vurgu yaparak, "İnanıyorum ki çok kısa bir sürede bir iki yılı bulmadan Malatya’mız eskisinden daha güzel olacak ve bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

Gerçekleştirilen protokol konuşmalarının akabinde kura çekimi gerçekleştirilerek, hak sahiplerine dükkanları teslim edildi.