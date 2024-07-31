Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 2024 yılının Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 2 bin 541 vakaya müdahale etti. 7/24 esasına göre çalışan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 19 noktada Malatya’nın hemen her noktasına kısa bir süre içinde ulaşarak, olaylara gerekli müdahalede bulunuyor.MALATYA (İGFA) - 2024 yılında vaka sayılarının arttığına dikkat çeken Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Üreticilerin tarlada kuruyan ayrık otlarından kurtulmak için başlattığı anız yakımı Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı tarafından sık sık yapılan ikazlara rağmen devam ediyor.

2023 yılında Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 2 bin 281 vakaya çıkış yapan Büyükşehir İtfaiye ekipleri, 2024 yılında Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 2 bin 541 vakaya çıkış yapıldığını ve geçen seneye oranla vaka sayılarının yükseldiğini ifade ettiler.

Ülke genelinde en büyük donanıma sahip teşkilatlar arasında bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, Malatya’da 19 ayrı noktada bulunan şubeleriyle 7/24 esasına göre çalışarak, imkân ve kabiliyeti yüksek, teknolojik aletleri, ekipmanları ve yetişmiş personeli ile şehrin her bölgesine hız kesmeden hizmet etmeye devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı tarafından konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede başlıklar halinde şöyle denildi:

“Konteyner kentlerde veya kendilerine özel konteynerlerde yaşamlarını devam ettiren vatandaşlarımızın elektrikli ısıtıcılar ya da klimaları kullanmaları halinde elektrik yükü çok büyük önem arz ediyor. Mutlaka uzman elektrikçiler tarafından konteynere yüklenen elektrik oranının hesaplanması ve ona göre davranış göstermeleri gerekiyor. Konteynerlerinden çıktıkları zaman elektrikle çalışan tüm sistemleri kapatıp, prizlerde fişleri takılı bırakmamaları gerekmektedir.

ANIZ YANGINLARI

Yaz aylarıyla beraber anız yangınlarının meydana geldiğine şahitlik ediyoruz. Vatandaşların anız yangınlarına karşı daha duyarlı hareket etmeleri gerekmektedir. Malatya’da her yaz anızların yakılmasından dolayı meydana gelen yangınların doğaya büyük tahribatlar verdiği gibi tarla veya bahçelerde (ot, çöp temizliği maksadıyla) yakılan anız yangınlarıyla tedbirli davranılması büyük önem taşıyor.

Piknik alanlarında yakılan ateşin ağaçlık alanlarda yakılmaması gerekmektedir. Hem doğayı korumak adına hem de yaşanabilecek olası bir vakanın önüne geçmek adına daha dikkatli olunması konusunda vatandaşlarımızdan hassasiyet göstermelerini bekliyor. Mutlaka ama mutlaka yakılan ateşi söndürelim ve söndüğünden de emin olalım. Bir küçük sigara izmariti dahi büyük yangınlara sebebiyet verebilir.

AİLELERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR

Bilindiği üzere Malatya’nın çevresi sularla çevrili olup göl ve göletler mevcuttur. Sıcak yaz aylarında serinlemek ve temizlik amaçlı bu sulara girilmemesi büyük önem arz ediyor. Özellikle ailelere bu noktada büyük görevler düşüyor. Çocuklarını bu konuda sık sık uyarmalı ve tedbirli olunmalı. Yaşanabilecek olası bir vakanın önüne geçilmelidir. ”

Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara herhangi olumsuz bir durumda 112’yi arayarak, itfaiye ihbarında bulunmalarını ve adresi en kolay, en doğru şekilde tarif etmelerini istedi.