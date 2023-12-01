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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan’ın öncülüğünde ve Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı’nın da destekleriyle ‘İlmek İlmek Kadın Buluşması’ programı Malatya Park AVM ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezindeki (MABESEM) etkinliklerle başladı.MALATYA (İGFA) - 1 Aralık’ta başlayan ve 4 Aralık tarihine kadar devam edecek olan ‘Nasılsın? İlmek İlmek İlmek Kadın Buluşması’ programında katılımcılar, çok iyi bildikleri örme eylemini gerçekleştirirken bir arada çalışmayı da deneyimleyerek, yaşama dair farklı deneyimlerini ve hikâyelerini birbirleri ile de paylaşabiliyorlar.

Düzenlenen program kapsamında kullanılan örgü malzemeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanarak, ortaya çıkarılan battaniyeler, sergilendikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ayrıca organize edilen programda kadının üretme, birlikte hareket edebilme ve birbirini tamamlayabilme özelliklerine de vurgu yapılıyor.

Düzenlenen Programa Vali Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı, Vali Yardımcısı Kenan Eskin’in eşi Arife Eskin, Vali Yardımcısı Osman Kural’ın eşi Ceyda Kural, Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir’in eşi Fatoş Özdemir, Vali Yardımcısı Bilal Basri’nin eşi Suzan Basri, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın’ın eşi Mukaddes Altın, Garnizon Komutanı Tuncay Altuğ’un eşi Ayşe Altuğ, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal’ın eşi Feray Çankal, Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar’ın eşi Filiz Kayalar, Milli Parklar Müdürü Ahmet Çörtük’ün eşi Ferhan Çörtük, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Şehit Polis Memuru Oğuzhan Günaydın’ın annesi Şengül Günaydın, Şehit Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs’ün annesi Deniz Altunörs ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘Nasılsın? İlmek İlmek İlmek Kadın Buluşması’ programına katılan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Irşil Demiralp, “İlmek İlmek Kadın Buluşması projesi içerisinde yer almaktan gurur duyuyorum. Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve kadınlarımızla bir araya geldik. Ördüğümüz battaniyeler ve örgülerle bir yardım kampanyası yapalım dedik. Asıl amacımız bu battaniyeler örülürken bunca zamandır yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi sohbet edip paylaşımda bulunmak. Yardımlaşma duygusu bizim için çok önemli. Dört gün boyunca bu etkinliği izleyeceğim ve takip edeceğim. Bu etkinlikte bize destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Bey’e de ayrıca teşekkürlerimizi iletiyorum” dedi.

Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hilal Küçük ise, programın 4 gün boyunca devam edeceğini belirterek, "Programa ilgi oldukça yüksek ve erkelerde ilgi gösteriyorlar. Yaşlı amcalarımız soruyorlar ve onlara programın amacını anlattığımızda çok beğeniyorlar” dedi.