Antalya’nın Manavgat ilçesinde Balıkçılar Çarşısı’ndaki bir iş yerinde çıkan baca yangını, çalışanların müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Örnek Mahallesi’nde ırmak kenarında bulunan Balıkçılar Çarşısı’nda bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, iş yeri çalışanlarının müdahalesi sonucunda diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. 112 ihbar hattına gelen yangın ihbarı üzerine çarşıya gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler soğutma çalışması yaptı.

Baca yangınının yaşandığı iş yerinin Ramazan ayı dolayısıyla kapalı olduğu, bayram öncesinde açmak için çalışmalar yapıldığı, ızgaraların yakılarak denemesinin yapıldığı sırada bacada biriken yağların tutuşması sonucunda yangın çıktığı bildirildi.