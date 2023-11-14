Tahmini Okuma Süresi: dakika

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Kasaplı mahallesine daha sağlıklı, verimli ve kesintisiz içme suyu sağlamak adına sondaj çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Arıtma tesisleri, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, derin kuyu sondajları ve su depolarıyla Manisa’nın güçlü bir altyapıya kavuşması için çalışmalarını hızla sürdüren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Alaşehir ilçesine bağlı Kasaplı Mahallesine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak adına sondaj çalışması yapıldı. Sondaj yapılacak analizlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallenin kullanımına sunulacak.

Mahalle muhtarı Halil Kaymak, “Mahallemizde yapılan sondaj çalışması ile Kasaplı’da su sorunumuz kalmayacak. İnşallah daha yeterli ve kesintisiz içme suyuna kavuşacağız. Emek verenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.