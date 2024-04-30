Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) normal sezonun son haftası Ege Derbisine sahne olacak. Potanın Tarzanları, Pınar Karşıyaka ile Ege Derbisinde 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30’da karşılaşacak.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) yakaladığı başarılı ivme ile Manisa’da play-off ateşini yaktı.
Yeşil-beyazlı takım, normal sezonu 5’inci sırada bitirmek için büyük öneme sahip olan son hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka’yı Manisa’da ağırlayacak. Ege Derbisi, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30’da oynanacak.
Üst üste aldığı galibiyetler ile 5’inci sıra hedefini son haftaya taşıyan Manisa BBSK, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşmadan 91-87’lik skorla galip ayrılmıştı. Potanın Tarzanları ile Pınar Karşıyaka arasından oynanan 3 resmi maçın 2’sini yeşil-beyazlı takım kazanma başarısını gösterdi.