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Üst üste aldığı galibiyetler ile 5’inci sıra hedefini son haftaya taşıyan Manisa BBSK, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşmadan 91-87’lik skorla galip ayrılmıştı. Potanın Tarzanları ile Pınar Karşıyaka arasından oynanan 3 resmi maçın 2’sini yeşil-beyazlı takım kazanma başarısını gösterdi.

Yeşil-beyazlı takım, normal sezonu 5’inci sırada bitirmek için büyük öneme sahip olan son hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka’yı Manisa’da ağırlayacak. Ege Derbisi, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30’da oynanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) normal sezonun son haftası Ege Derbisine sahne olacak. Potanın Tarzanları, Pınar Karşıyaka ile Ege Derbisinde 4 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30’da karşılaşacak. MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) yakaladığı başarılı ivme ile Manisa’da play-off ateşini yaktı.

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