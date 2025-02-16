Gelecekte yaşanacak susuzluk riskini ortadan kaldırma ve tarımsal kalkınmayı gerçekleştirmek üzere sulama kooperatifleriyle görüşen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sulama Kooperatifleri Eylem Planı hazırlıklarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Ülkemizde su kaynaklarının yüzde 70'i tarımda kullanılırken değişen iklim koşullarına bağlı olarak yeraltı su seviyesi her geçen gün azalmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en büyük tarım kentlerinden Manisa’da, tarımda yaşanabilecek susuzluk riskine karşı, Başkan Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde çalışmalarına başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki sulama kooperatifleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

İl genelinde bulunan sulama kooperatifleriyle gerçekleştirilen dört ayrı toplantıda kooperatiflerin yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri ve iş birliğiyle hayata geçirilebilecek projeler ele alındı.

Kooperatifler tarafından, suya erişimin her geçen gün zorlaşması ve enerji maliyetlerinin sürekli artması en önemli sorunlar olarak belirtildi.

Değişen iklim koşullarının su kaynakları üzerindeki etkisine dikkat çeken Prof. Dr. Yusuf Kurucu, tarımsal sulamada tasarruflu modern yöntemlere geçişin önemini vurguladı.

Kurucu, toplantılar sonunda Sulama Kooperatifleri Eylem Planı hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, “Değişen iklim koşullarının su kaynakları üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, tarımsal sulamada tasarruflu, tasarrufu önceleyen modern yöntemlere geçişin zorunluluğu ortaya çıkıyor. Hazırlıklarını kooperatiflerimizle birlikte istişareler yaparak tamamladığımız Sulama Eylem Planı’nı sadece üreticilerin desteklenmesini değil aynı zamanda kesintisiz gıda üretiminin devam etmesi ve çevrenin korunması açısından da kritik bir adım olarak görüyoruz. Planı sulama dönemi öncesinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Kentimizin ve ülkemizin geleceği için sağlıklı, sürdürülebilir ve üretici dostu bir sulu tarım sistemlerinin temellerini atmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.