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MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe mahallesinde 10 milyon TL yatırım bedeli ile yürüttüğü altyapı yatırımında yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesinde yürütülen altyapı çalışmalarında sona gelindi.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında mahalleye 10 Milyon TL yatırım yapılıyor. Proje kapsamında 3 kilometrelik içme suyu hattı işinde ana hat döşeme çalışması tamamlanırken parsel bağlantılarında sona gelindi. 1,5 kilometrelik yağmur suyu hattında ise hat döşeme çalışmaları son sürat devam ediyor.

Selvilitepe mahallesinde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla daha sağlıklı altyapıya kavuşacağının altını çizen Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde mahallelerimizin altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Turgutlu ilçemiz Selvilitepe mahallesinde içme suyu ve yağmur suyu hattı döşeme işi gerçekleştiriyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahallemiz daha sağlıklı bir altyapıya kavuşacak” dedi.