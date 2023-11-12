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Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi’nde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde sıklıkla temizliği yapılan dere yatağında yağışın getirdiği rüsubat nedeniyle taşkın yaşandı.MANİSA (İGFA) - Taşkına hemen müdahale eden MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yolda biriken rüsubatı kepçeler vasıtasıyla temizledi, iş makineleri ile yolları açtı. Dere yatağında da temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler su akışını ve yol geçişini kısa sürede güvenli hale getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu sağanak yağış ve fırtına uyarısı sonrasında dün gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak Manisa il genelinde etkili oldu.

Turgutlu ilçesine bağlı Kurudure Mahallesi’nde de MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde sıklıkla temizliği yapılan ve aşırı yağışın getirdiği rüsubata dayanamayan dere yatağında taşkın meydana geldi. Yağış boyunca olumsuz bir durum yaşanmaması için teyakkuz halinde olan MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri taşkın nedeniyle yolda biriken rüsubatı kepçeler vasıtasıyla temizledi, iş makineleri ile yolları açtı. Derede temizlik çalışması da gerçekleştiren ekipler, dere yatağındaki su akışını ve yol geçişini kısa sürede güvenli hale getirdi.