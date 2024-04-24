23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, düzenlenen etkinliklerle Manisalılar dolu dolu bir gün geçirdi. Kentin dört bir yanında kurulan etkinlik alanlarında 7’den 70’e tüm Manisalılar, keyifli bir gün yaşadı.MANİSA (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 104’üncü kuruluş yıldönümü ve Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Mesir Komitesi tarafından dolu dolu bir program hazırlandı. Günün erken saatlerinde başlayan programda, çocuklar için Cumhuriyet Meydanı’nda oyun parkı kuruldu. Çocuklar bu parkta gün boyunca keyifli vakit geçirirken, daha sonra Manisa’nın 484 yılık köklü festivali Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin ‘Ruha Şifa’ isimli karma sergisi açıldı. Kültür, sanat ve eğlence dolu bir gün geçiren Manisalılar için, kentin çeşitli noktalarında da etkinlik alanları kuruldu. Festivale konuk gelen yabancı ülkelerin dans gösterileri, müzik guruplarının konserlerinin yapıldığı alanları Manisalılar doldurdu. Hem bayram, hem de Mesir coşkusu yaşayan Manisalılar, günün ilerleyen saatlerinde düzenlenen ‘Hoş geldin Mesir’ kortejine de yoğun ilgi gösterdi. ‘Hoş geldin Mesir’ kortejinin ardından Cumhuriyet Meydanı’nda ünlü rap sanatçısı Norm Ender bir konser verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de, gün boyu düzenlenen etkinlilere katılarak coşkuya ortak oldu.