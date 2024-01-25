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Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ‘Zeytin Yetiştiriciliği’ kursiyerlerini eğitim sahasında ziyaret ederek, koruyucu ekipman dağıtımı gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan, tarım emekçilerinin iş sırasında kullanacağı plastik sepet, bez çanta, eldiven, toz maskesi, şapka, bere, yağmurluk ve gözlükten oluşan koruyucu malzeme dağıtımı Akhisar ilçesinde devam etti.

Akhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ve 150 kişilik bir katılımın olduğu eğitim programına katılan kursiyerlere seslenen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, daha önce tarım emekçilerine koruyucu malzeme dağıtıldığını anımsatarak, bu kez de iş sırasında faydalanacağınız malzemeleri takdim etmek istediklerini söyledi.

Akhisar'ın zeytinin başkenti, insanların geçim kaynağı olduğuna vurgu yapan Öztozlu, "Bu noktada rekolteyi koruyabilmek için düzgün budama yapmak gerekiyor. Bunun da eğitimini görerek sertifikasını almanız ülke ekonomisi için de faydalı ve önem arz ediyor. Aldığınız eğitimlerin ve sertifikanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Öztozlu, konuşmasının ardından koruyucu malzemeleri, kursiyerlere takdim etti.