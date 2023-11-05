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Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle meydana gelen çatı uçmasından ağaç devrilmesine, levha düşmesinden istinat duvarı çökmesine kadar çok sayıda olaya müdahale etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan şiddetli fırtına uyarısıyla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm birimleriyle teyakkuza geçti.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de, yaşanan şiddetli fırtınadan dolayı il genelinde yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara anında müdahale ederek çevreye savrulan çeşitli materyalleri kaldırdı.

Kentin birçok bölgesinden gelen ihbarları anında değerlendiren ekipler, şiddetli rüzgârdan dolayı şehir merkezinde devrilen tabela, levha gibi tehlike oluşturabilecek malzemeleri toplarken, devrilen ağaçların kaldırılmasına yönelik gerekli güvenlik tedbirlerini alarak müdahalede bulundu.

Şehzadeler ilçesine bağlı Arda Mahallesi’nde araç üzerine devrilen ağaç, merkez itfaiye ekipleri tarafından kesilerek alındı. Turgutlu ilçesine bağlı Altay Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda ise aşırı rüzgardan dolayı meydana gelen kısmen levha kopmasına Turgutlu merkez itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi, bölgede güvenlik tedbiri alındı. Turgutlu ilçesi Kuşlar Mahallesi’nde ise, aşırı yağıştan istinat duvarı çöktü. Bölgeye MASKİ Genel Müdürlüğü ve Turgutlu Kabaçınar itfaiye ekipleri müdahale etti. Büyükşehir ve MASKİ ekiplerinin, hava şartları normale dönünceye kadar teyakkuz halinde olacağı belirtildi.