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Manisa’nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nde terzi mesleğini 35 yıldır icra eden evli ve 5 çocuk babası Hasan Öz, terzilik mesleğinde son günlerde işlerin yoğun olduğunu çırak bulamadıklarını söyledi.MANİSA (İGFA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nde pazar yeri arkasında 15 metrekare dükkanda terzi mesleğini icra eden Hasan Öz, 35 yıldır terzilik mesleğini yaptığını şimdilerde çırak bulamadığını söyledi.

Hasan Öz, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü ile başlamak istiyorum. 'Sanatkarın kirli elleri medeniyetin aynasıdır' Terzilik mesleğin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini ve zanaatkarlara hak ettikleri değerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Terzilik mesleğinde son günlerde işler yoğun. Hayat pahalılığı alım gücünün düşmesi terzilik mesleğinde işlerin artmasına neden oldu. Bizim meslekte en büyük sıkıntı çırak olmaması. Çırak bulamıyoruz. Anne babalara tavsiyem çocuğunuza zanaat öğretin. Çırak olarak bir ustanın yanına verin. Geleceğin terzilik mesleği şimdiki çocukların ve çırakların elinde olacak" diye konuştu.

35 yıllık terzi Hasan Öz, terzilik mesleğin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini büyüklerin gereken desteği vermesi gerektiğini söyledi.

Hasan Öz, "Benim bir sloganım var yıllarca kullanıyorum. Sloganımız 'Eskiyi atmayın getirin bizlere yeni yapalım verelim sizlere'. Eskiyi atmamakla hem vatandaşımız hemde ekonomimiz kazanıyor. Çöpe atılmadığı için çevre kirliğinin önüne geçmiş oluyoruz. Terzilik mesleği bu yüzden önemli. 35 yıldır bu mesleği devam ettiriyorum ve ölünceye kadar da bu dükkan açık olacak ve mesleği devam ettireceğim. Bir daha dünyaya gelsem yine terzilik mesleğini seçerim" diye konuştu.