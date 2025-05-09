Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehri daha estetik ve yeşil hale getirmek amacıyla peyzaj düzenlemelerine devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarla, İngolstadt Bulvarı, Fırat Çakıroğlu Kavşağı ve Ahmetli İlçesi’nde kapsamlı yenileme projeleri hayata geçirildi.

İngolstadt Bulvarı’nda yapılan düzenlemelerle, yıpranan yeşil alanlar yeniden düzenlendi ve dolomit taş kaplamalarla çevrelenen bölgelere LED ayraçlar eklendi. Ayrıca, modern bir peyzaj yaratmak amacıyla yurops bitki türleri kullanıldı, bulvar estetik açıdan daha çekici bir hale geldi. Ahmetli ilçesi ve Fırat Çakıroğlu Kavşağı’nda yapılan çalışmalarda ise eski taşlar yenilendi ve mevsimlik çiçeklerle alanın görselliği arttırıldı. Bu çalışmalar, şehir girişlerinin estetik açıdan daha güzel olmasını sağladı.

Şehri daha yeşil, düzenli ve estetik bir hale getirmek amacıyla çalışmaların kent genelinde devam edeceği kaydedildi.