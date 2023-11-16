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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Özcan Nalbantlar, Büyükşehir Belediyespor judo antrenmanını ziyaret ederek, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şehrimizi en iyi şekilde temsil eden sporculara başarılarının devamını diledi.MANİSA (İGFA) - Mert Şişmanlar gibi önemli sporcuları bünyesinde yetiştiren; Fidan Ögel, Zilan Ertem gibi başarılı sporculara sahip olan ve milli takımlara sporcular gönderen Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, katıldığı ulusal ve uluslararası turnuvalarda topladığı madalyalarla Manisa’yı en iyi şekilde temsil ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Özcan Nalbantlar da, judo takımını antrenmanda ziyaret etti. Sporculara başarı dileklerini ileten Nalbantlar, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde amatör branşlara önemli yatırımlar yapıyoruz. Bugün de gördüğümüz üzere judo alanında genç ve dinamik sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Sporcularımızın gösterdikleri gayret ve çabaların meyvelerini aldıklarını görüyoruz. Hem Manisa’mızın tanıtımına hem de ülkemizin temsili noktasında büyük çaba gösterdiklerine şahit olduk. 2024 Paris Olimpiyatları için kota kovalayan ve bu başarıya çok da yakın sporculara sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Şahsım ve yönetim kurulumuz adına tüm sporcu kardeşlerimizi ve hocalarımızı tebrik ederek, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

BAKLAVA İKRAMI

Ziyarette Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Judo Federasyonu Ege Bölge Koordinatörü Zafer Şişmanlar, Judo İl Temsilcisi Serhat Demir ile de bir araya gelen Nalbantlar, hedeflerinin milli takımlara daha çok sporcu yetiştirmek, çocukları ve gençleri spora özendirecek çalışmaları sürdürmek olduğunu söyledi.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü judo takımı antrenörlerine çiçek takdimi, sporculara da baklava ikram edildi.