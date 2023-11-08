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Manisa Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl ve Karaköy Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitim alan minik öğrenciler, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve AFAD ekipleri tarafından afetlere hazırlıklı olmak amacıyla bilgilendirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde eğitim alan minik öğrenciler, 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü dolayısıyla uygulamalı olarak eğitim aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından Afet Eğitimi Hazırlık Günü programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimde 75. Yıl ve Karaköy Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitim alan minik öğrencilere olası depreme karşı ne yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verildi.

Yangın, sel baskını gibi olası bir durum karşısında neler yapmaları gerektiği ve 112’yi aramaları yönünde bilgilendirilen minik öğrenciler daha sonra olası bir deprem anında tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

Bahçede de kısa bir bilgilendirme eğitimi alan minik öğrenciler daha sonra kendilerine özel olarak hazırlanan itfaiye üniformalarını giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Eğitimlere katılan öğrencilere Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar ve MABEM Müdürü Serap Gücüyen, Çocuk Kültür Sanat Merkezleri Sorumlusu Eren Çakır ile itfaiye personelleri tarafından hediyeleri takdim edildi.