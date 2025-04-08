Ramazan Bayramı’nı Mardin’de hemşerileriyle bir arada geçiren AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Mardin’in temel taşını oluşturan esnaflarla bir araya geldi.Ziyaretleri kapsamında birçok işletmeyi ziyaret eden Milletvekili Faruk Kılıç, “Kadim kentin kadim esnafı ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.Şehmus Edis / Mardin (İGFA) -Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Her bir esnafımızı tek tek ziyaret ederek 9 günlük tatilin kendilerine katkılarının ne derecede olduğunu sorduklarını söyledi.

Özellikle turizm sektörünün çok daha canlı olduğunu yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin gelişinin büyük umut vadettiğini ifade eden Kılıç,” Bizlerde inşallah şehrimizin ekonomik potansiyelini daha da artırmak ve ticaretin daha verimli olması için çeşitli çalışmaların hayata geçirileceğini ilettik. Bizler dün olduğu gibi bugünde, yarında esnafımızın, insanımızın yanında olarak harekete edecek, çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz.” dedi.

MARDİN, TÜRKİYE’NİN DEĞİL, DÜNYANIN ŞEHRİ OLDU

Mardin, binlerce yıllık tarihi, eşsiz mimarisi ve çok kültürlü yapısıyla adeta bir açık hava müzesi gibi ziyaretçilerini karşıladığını altını çizen Kılıç,” Mezopotamya’nın bereketli topraklarından yükselen bu kadim şehir, her bir köşesiyle tarihin ve medeniyetlerin izlerini taşır.

Mardin, artık sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en etkileyici turizm yerlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Mardin’in en dikkat çekici özelliklerinden biri, taş işçiliğiyle ünlü tarihi yapılarıdır. Şehirdeki dar sokaklar ve taş evler, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarır. Ulu Cami, Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi ve Artuklu döneminden kalan diğer yapılar, şehrin mimari zenginliğini gözler önüne serer. Her bir yapı, kendine özgü detaylarıyla ziyaretçilerini adeta büyüler niteliktedir” ifadelerini kullandı.

MARDİN’İN MUTFAĞI DA TURİZMİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR

Mardin’in kültürel çeşitliliği, şehirdeki hoşgörü atmosferini en güzel şekilde yansıdığına dikkat çeken Kılıç, açıklamalarına şöyle devam etti” Camiler, kiliseler ve manastırlar bir arada yer alır ve farklı inançların barış içinde nasıl yaşadığını gösterir. Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı ve Kırklar Kilisesi, Mardin’in dini merkezlerinden sadece birkaçıdır. Bu yapılar, şehrin manevi dokusunu zenginleştirirken, ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunar.

Mardin’in mutfağı da turizmin önemli bir parçasıdır. Şehri ziyaret edenler, yöresel lezzetlerin tadını çıkarabilir. Kaburga dolması, içli köfte, kibbe ve şehriyeli pilav gibi yerel yemekler, Mardin’i gastronomi turizmi açısından da cazip bir destinasyon haline getirmektedir.

Ayrıca, Mardin’e özgü telkâri sanatı ve el yapımı ürünler, ziyaretçilere güzel bir alışveriş fırsatı sunar. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde barış ve kardeşlik ortamının en önemli verimini alan illerin başında Mardin’in olduğunu görmekteyiz. Akın akın gelen misafirlerimizin ayrılırken bile mutluluklarının tarifinin olmaması yüzümüzü güldüren anların başında yer almaktadır. Hep birlikte kardeşane duygularla ülkemizi, şehrimizi ve aziz milletimizin huzur ve refahını zedeleyen, etkisi altına alan hiçbir odağa elimizden geldiğince fırsat vermeyelim” şeklinde açıklamalarda bulundu.