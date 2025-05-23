Mardin Önder İmam Hatipliler Derneği’nin öncülüğünde, Mardin İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve öğrenci topluluklarının katkılarıyla anlamlı bir kültür etkinliği gerçekleştirildi.MARDİN (İGFA) - Gazze halkının yaşadığı zulme dikkat çekmek ve dayanışma duygusunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen “Gazze Temalı 6 Dilde Şiir Dinletisi”, geniş bir katılımla Mardin’de yapıldı.

6 DİLDE ŞİİRLER SESLENDİRİLDİ

Etkinlikte, Türkçe, Arapça, Kürtçe, Farsça, Süryanice ve İngilizce olmak üzere toplam altı dilde şiirler seslendirildi. Şiirler, Filistin halkının yaşadığı acıları ve özgürlük mücadelesini farklı dillerde dile getirerek, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Bu çok dilli yaklaşım, Filistin davasının evrensel bir mesele olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

YOĞUN KATILIM

Etkinliğe, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, üniversite ve lise öğrencilerinin yanı sıra birçok önemli isim katıldı. Programa ayrıca ÖNDER Onursal Başkanı Halit Bekiroğlu, Mardin İl Millî Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, İl Gençlik ve Spor Müdürü Beytullah Birlik, İl Basın Müdürü Arif Altunkaynak, ÖNDER Genel Başkan Yardımcıları Ekrem Erdem ve Birol Can, Mardin ÖNDER Dernek Başkanı Enes Güneş de katıldı.

DAYANIŞMA MESAJI

Programda birer konuşma yapan Bekiroğlu ve Güneş Gazze halkının yaşadığı zulme dikkat çekmenin ve bu konuda farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, bu tür etkinliklerin dayanışma duygusunu güçlendirdiği ve Filistin davasına destek olmanın bir insanlık görevi olduğu ifade edildi.

Mardin’de düzenlenen “Filistin Temalı 6 Dilde Şiir Dinletisi”, hem kültürel hem de insani bir mesaj taşıyan anlamlı bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti. Katılımcılar, farklı dillerde seslendirilen şiirlerle Filistin halkının mücadelesine desteklerini dile getirirken, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Program sonunda şiir okuyan gençlere birer plaket ve teşekkür belgesi verildi.