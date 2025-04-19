Mardin'in Yeşilli İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Ahmet Demir İlköğretim Okulunda Filistin ve Gazze’ye destek amacıyla bir kermes düzenlendi.

Öğrenciler, öğretmenler,veliler ve mahalle halkının katkılarıyla hazırlanan yiyecek ve içecekler, kermeste satışa sunuldu. Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve yardımda bulunmak amacıyla Karşıyaka halkı ile anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirten Ahmet Demir İlköğretim Okulu Müdürü Ridvan Bumin, Gazze için Ahmet Demir ilköğretim okulunda Milli Eğitim Müdürlüğümuz tarafından il genelinde organize edilen Gazze'ye yardım kesmeslerine destek olmak için mahalle halkı ile işbirliği yaptıklarını söyledi.

Düzenlenen kermes hem okul topluluğunun hem de Karşıyaka mahalle halkının yoğun ilgisi ve destekleri ile karşılaştıklarını ifade eden Bumin" Kermeste 600 Bin TL satış yapıldı. Karşıyaka mahallesi Yeşilli'de rekor bir düzeyde destek sağladı. Bu anlamlı desteği sağlayan öğrencilerimize,velilerimize ,öğretmenlerimize ve Karşıyaka halkına çok teşekkür ediyorum"dedi.

Karşıyaka Halkı Gazze İçin Örnek Bir Davranış Sergiledi

Karşıyaka mahalle muhtarı M.Hadi Kudat ise, Ahmet Demir İlköğretim okulunda düzenlenen Gazze'ye yardım kermesine okul öğretmenleri öğrenciler ve veliler olmak üzere Karşıyaka halkı olarak da buyuk destek verdiklerini ifade etti.

Kudat" Gerek Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan gerekse il dışında yaşayan bütün Yeşilli halkına desteklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnsanlık vazifelerini yerine getirdiler. Kermeste Yeşillide rekor kırıldı. Buradaki kermeste 600 bin TL toplandı.Karsiyaka halkı her zaman Gazze halkının yanındadır"şeklinde konuştu.

Karşıyaka mahallesinde bulunan Ahmet Demir İlköğretim Okulu'nun düzenlediği bu anlamlı kermes, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine umut ışığı oldu. Toplanan gelir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak ve oradaki mazlumların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak. Etkinlik, hem mahalle halkı hem öğrenciler hem de katılımcılar için unutulmaz bir deneyim olarak hafızalarda yer etti.