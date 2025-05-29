Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak amacıyla il genelinde altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede hizmet veren içme suyu depolarının bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, il merkezine içme suyu ulaştıran depolarda incelemede bulundu. Kaynak’a, İçme Suyu Dairesi Başkanı Necip Kurtarıcı ve yetkili personel de eşlik etti.

“DEPOLAR, TEMİZ VE GÜVENLİ SUYUN TEMİNATIDIR”

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, içme suyu depolarının sağlıklı su temininde kilit rol üstlendiğini belirtti. Kaynak, “İçme suyu depoları içme suyu temin zincirinin en önemli halkalarından biri. Bu yapılar sayesinde suyun sürekli, sağlıklı ve hijyenik bir şekilde vatandaşlara ulaşması sağlanıyor. MASKİ olarak, bu bilinçle hareket ediyor, bakım-onarım gereksinimlerini en kısa sürede gidererek hem suyun kalitesini hem de hizmet sürekliliğini güvence altına alıyoruz” dedi.

Kaynak, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 17 ilçede de depoların bakım ve onarımı için planlama ve faaliyetlerinin devam ettiğini ifade ederek, “Tüm teknik önlemler ve altyapı yatırımlarına karşın, suyun bilinçli kullanımı konusunda vatandaşların desteği büyük önem taşıyor. Su kaynaklarının korunması, sadece kurumların değil, toplumun ortak sorumluluğudur” diye konuştu.