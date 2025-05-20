Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm kurumlarında enerji verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir enerji yönetimini kurumsal yapıya entegre etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Enerji verimliliği konusunda örnek bir anlayış sergileyen MASKİ Genel Müdürlüğü’nde, Genel Müdür Talat Postacı başkanlığında ISO 50001 bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Bülent Çamur, Bircan Kaynak, daire başkanları ve teknik personel de katıldı. Toplantıda, ISO 50001 standardının kapsamı, belgelendirme süreci, kuruma sağlayacağı katkılar ve uygulanacak yöntemler hakkında detaylı bilgiler verildi.

Ayrıca, enerji yönetim sisteminin kurum genelinde verimli bir şekilde uygulanması, enerji tüketiminin izlenmesi, hedeflerin belirlenmesi ve sürekli iyileştirme adımlarının atılması konularında sunum gerçekleştirdi. MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, enerji yönetim sisteminin kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, bu süreci tüm birimlerin iş birliğiyle başarılı şekilde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.