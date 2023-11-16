Tahmini Okuma Süresi: dakika

MASKİ Genel Müdürlüğü, işlettiği atıksu arıtma tesislerinden 21 milyon 136 bin TL’lik enerji teşvikinden yararlandı. Başarılı bir şekilde işletilen tesisler sayesinde kazanan her zaman olduğu gibi yine Manisa ve Manisalılar oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerinin işletmesini başarıyla sürdürüyor.

İlçe ve belde belediyelerinden devraldığı ve yeni inşa ettiği tesisleri tam kapasite işleten MASKİ, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik kapsamında, çevre iznine sahip ve yıl içinde çevre cezası almamış atık su arıtma tesislerine verilen enerji teşvikinden bir kez daha faydalandı. Faaliyete aldığı tesislerin işletilmesiyle vatandaşa daha iyi ve kaliteli hizmet sunan MASKİ, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan enerji teşviki aldı. Kurum bünyesine yapılan katkı ile kazanan yine Manisa ve Manisalı oldu.

İl genelinde atıksu arıtma tesislerini başarılı bir şekilde işlettiklerinin altını çizen MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda ilimize kazandırdığımız tesislerimizi başarılı bir şekilde işletiyoruz. Bu doğrultuda Yönetmelikteki hükümleri yerine getirmemiz dolayısıyla Çevre Şehircilik ve İklim DeğişikliğiBakanlığı’nın atıksu arıtma tesisleri için bizlere sunmuş olduğu enerji teşvikinden faydalanmaya devam ediyoruz. Hem günümüz hem de geleceğimiz için çevremizi koruyan tesislerimizden gelen enerji teşviki sayesinde Manisa’mıza yeni yatırımlar yapabilmemize ve tasarrufta bulunmamıza imkan sağlıyor. Bu doğrultuda kurumumuz bünyesinde bulunan ve başarılı bir şekilde işletilen tesislerimiz 21 milyon 136 bin TL’lik enerji teşvikinden yararlandı. Hayırlısıyla önümüzdeki yıl izin ve lisans sürecini tamamlayan diğer tesislerimiz için de enerji teşviklerinden faydalanılması planlanmaktadır.Manisa’mıza böyle faydalı yatırımlar yapabiliyor olmak bizim en büyük mutluluğumuzdur. Tesislerimiz, idaremiz ve Manisa’mız için bir gurur kaynağıdır” diye konuştu.