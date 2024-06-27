TÜİK, Mayıs ayının konut satış istatistiklerini paylaştı. Paylaşılan verilere göre, Mayıs ayında en çok konut satılan il 18 bin 814 konut ile İstanbul oldu. En düşük konut satışı ise 37 konut ile Bayburt.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’de Mayıs ayının konut satış istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre Mayıs ayında Türkiye’de en çok konut satışı, 18 bin 814 ile İstanbul olurken, en az satış ise Bayburt’ta gerçekleşti.

2024 senesinin ilk aylarına bakacak olursak İstanbul, nüfus yoğunluğu nedeniyle yine zirvede yer aldı. Metropolde bu yılın Ocak ayında 13 bin 423, Şubat ayında 16 bin 344, Mart ayında 19 bin 40 ve Nisan ayında 12 bin 406 ve Mayıs ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yakın oranda 18 bin 814 konut satışı kaydedildi. Böylece 2024 yılının 5 ayında kentte toplam 80 bin 27 konut satıldı. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında İstanbul’da 18 bin 435 konut satışı gerçekleşmişti.

ANKARA'DA SATIŞLAR DÜŞTÜ

Metropol kent İstanbul’u başkent takip etti. Ankara’da Ocak ayında 6 bin 709, Şubat ayında 8 bin 300, Mart ayında 9 bin 523, Nisan ayında 6 bin 272 konut satıldı. Başkentte Mayıs ayı satışları ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandı. Mayıs 2023 yılında 11 bin 196 konut satışı kaydedilirken bu yılın Mayıs ayında 9 bin 861 konut satıldı. Başkentte 2024’ün çeyreğinde toplam 40 bin 665 konuş satışı oldu.

BURSA'DA SATIŞLAR STABİL İLERLİYOR

Bursa’da ise Mayıs ayında gerçekleşen 4 bin 280 konut satışı ile yılın başından itibaren 17 bin 831 satış kaydedildi. Kentin geçen sene Mayıs ayı rakamları ise 4 bin 216'ydı.