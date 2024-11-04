Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce, eğitim imkânlarını iyileştirerek daha kaliteli eğitim ortamları sağlamak amacıyla özel eğitim okullarına, öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine göre özenle seçilen çok sayıda eğitsel materyal ve spor malzemesi ulaştırıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, eğitim imkânlarını iyileştirerek daha kaliteli eğitim ortamları sağlamak amacıyla çalışmalar sürüyor.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı çalışma dâhilinde özel eğitim anaokulları, özel eğitim uygulama okulları, özel eğitim meslek liseleri ve özel eğitim meslek okullarına eğitsel materyal ve spor malzemesinin dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım sürecinde 259 özel eğitim anaokuluna toplam 303 koli eğitsel materyal ulaştırıldı. 160 özel eğitim uygulama okuluna 160 koli spor malzemesi ve eğitsel materyal dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca 171 özel eğitim meslek lisesi ve meslek okuluna 171 koli spor malzemesi ve eğitsel materyal gönderildi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulurken her bir materyal, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde belirlendi. Bu malzemelerle öğrencilerin hem bilişsel hem de motor becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflendi.