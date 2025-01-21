Milli Eğitim Bakanlığı'nca kurulan 'Mesleki ve Teknik Eğitim İhtisas Komisyonu' ilk toplantısını gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarını çağın gereklerine uygun bir şekilde yetiştirmek ve mesleki eğitimi daha nitelikli âle getirmek amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim İhtisas Komisyonu kurmuştu.

Komisyon ilk toplantısını bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda gerçekleştirdi.

Toplantıda mesleki ve teknik eğitim, ülkelerin ekonomik kalkınması ve toplumsal refahın artırılmasındaki rolü bakımından ele alındı.

Mesleki ve teknik eğitimin ekonomik ve sosyal dinamikleri etkileme potansiyelinin değerlendirildiği toplantıya Bakanlık genel müdürleri, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.