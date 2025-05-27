Tarkan, geçtiğimiz yaza damga vuran “Kuantum 51” albümünün ardından Avrupa’daki sevenleriyle buluşuyor. Megastar, Almanya, Hollanda, İngiltere, Avusturya ve İsviçre’yi kapsayan turnesinde en yeni şarkılarını muhteşem sahne performansları eşliğinde seslendiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Turnesi'ne Rotterdam’da etkileyici bir açılışla başlayan Megastar Tarkan, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg ve Londra’nın ardından 24 Mayıs’ta Mannheim’daki SAP Arena’da sahnedeydi. Turnenin yedinci konserinde yine enerjisi, sahne hakimiyeti ve güçlü repertuvarıyla izleyenleri mest etti.

Megastar Tarkan’ın 23 Mayıs’ta yayınlanan son single çalışması DÖNMÜYOR GİDEN, Mannheim konserinin finalinde ilk kez seslendirildi.

Tarkan’a sahnede Türkiye’nin en yetenekli müzisyenlerinden oluşan elektro gitarda Can Şengün, bas gitarda Alp Ersönmez, davulda Volkan Öktem, akustik gitarda Ayhan Günyıl ve Ateş Berker Öngören, klavyede Serhat Ersöz ve Matthew Erdem. Arka vokallerde ise Faruk Emre Kürklüoğlu ve Ozan Öztürk eşlik etti.

Turnenin genel sahne tasarımı ve prodüksiyon süreci Can Besbelli yönetiminde gerçekleşirken, konserlerin açılışında seyirciyle buluşan özel intro, Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar’ın yapay zeka destekli çalışmasıyla hazırlandı.

Tarkan'ın Avrupa Turnesi'nde sıradaki konser vereceği şehir ve mekanlar şöyle:

1

28.05.2025

BERLİN

UBER ARENA

2

30.05.2025

MÜNİH

OLYMPIAHALLE

3

1.06.2025

ZURICH

HALLENSTADION

