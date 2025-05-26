Türk pop müziğinin sevilen ismi Gülben Ergen, Kıbrıs Kaya Artemis Otel’de verdiği konserle binlerce kişiyi coşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Gecenin yıldızı sahnede sadece şarkılarıyla değil, yaptığı sürpriz jestle de büyük alkış topladı.

Gülben Ergen, konser sırasında çalışan servis elemanları için seyirciden bir şarkılık izin alarak onları sahneye davet etti. Servis ekibiyle birlikte dans eden ve eğlenen sanatçı, geceye unutulmaz bir anı daha ekledi. Gülben Ergen’in bu içten ve samimi hareketi, izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Sahne performansı kadar stiliyle de dikkat çeken Ergen, kendisi için özel olarak tasarlanan yıldızlı elbisesiyle göz kamaştırdı. Kostümüyle ilgili “Üzerimde taşıdığım galaksinin en ışıklı yıldızlarından biriyim” diyerek kendine özgü ışıltısını esprili bir dille ifade etti.

Kaya Artemis Otel’de gerçekleşen bu özel konser, hem Gülben Ergen hayranları hem de geceye tanıklık eden tüm konuklar için uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir deneyim oldu