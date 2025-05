Ünlü sanatçı Sibel Can, Cahide Palazzo sahnesinde kış sezonunu muhteşem bir konserle kapattı. Müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, yaz sezonunun da enerjisini sahneye taşıdı.İSTANBUL (İGFA) - Kış sezonunu kapatan ünlü sanatçı Sibel Can, pembe ışıltısıyla sahnede parladı.

Geceye özel olarak tasarlanan, pembe renkte ve üzeri taşlarla süslü Amor Gariboviç imzalı elbisesiyle göz kamaştıran Sibel Can, zarafeti ve sahne hakimiyetiyle izleyicilerden tam not aldı.

Repertuarında geçmişten bugüne sevilen eserlerine yer veren sanatçı, ayrıca Sony Music Türkiye etiketi ile çıkan Drama albümünden parçaları da seslendirdi. Güçlü sesi ve yorumuyla her anı özel kılan Can, konser boyunca temposunu bir an bile düşürmeden sahnede fırtına gibi esti.

Sibel Can, bu konserle birlikte Cahide sahnesinde kış sezonunu kapatırken, yaz konserlerinin de startını vermiş oldu.

Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleşecek konserlerde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan sanatçı, her sahnesinde olduğu gibi yaz boyunca da müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek.