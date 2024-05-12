Sanat hayatının 30'uncu yılı çerçevesinde farklı illerde sevenleriyle buluşan ünlü müzisyen Mehmet Atlı, Mardin Yay Grand Oteli Konferans Salonu’nda Mardinli dinleyicileri ile bir araya geldiği bir konser gerçekleştirdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin ve ilçelerinden gelerek salonu dolduran dinleyicilerin doyumsuz anlar yaşadığı konserde Mardinli sanatçı Xalît Tari de konuk sanatçı olarak sahne aldı. Xalit Tarî, Mehmet Atlı’nın, kendisi ve sanat hayatı üzerindeki etkisini anlattığı konuşmasını seslendirdiği şarkılarla süsledi. Atlı’nın sanat hayatını, otuz yıldır dillendirdiği sayısız hit olmuş şarkısını kişisel hikayeleri gibi benimseyen, her şarkısını ezbere dinlendiren dinleyicilerinin enerjisi ile sahnede duygusal anlar yaşayan Atlı, “Müzik benim mekanımdır” mottosunu iliklerine kadar hissettiğini belirtti.

Salondaki coşkuyla bütünleşerek şarkılara ve üretim süreçlerine dair anekdotlar da aktaran Mehmet Atlı’nın kültür ve dile dair hassasiyeti ayrıca altı çizilmesi gereken bir nokta. Atlı, “Toplumların tarihi için otuz yıl kısa bir süre sayılsa da bir insan için neredeyse bir ömür. Yirmili yaşlarımda yazdığım şarkılarımın dahi elli yaşıma yaklaşırken hala hit olduğunu görmek büyük mutluluk benim için. Yalnız bir kültürün içine doğup onu pasif bir şekilde taşımayız. Kültür ve kimlik sabit değildir ve her neslin aktif bir şekilde katkıda bulunduğu ve gelecek nesillere aktardığı değişkenlerdir” diyerek kendini bir sanatçı-aktör olarak konumlandırdığı yeri de tarif etti. Mehmet Atlı, “Bir dilin ve bir ülkenin bir dönemine tanıklık ettiğim bu otuz yıla çok sayıda beste, şarkı sözü ve geleneksel eserlere yaptığım yorumları sığdırmaktan ve özellikle Kürtçe sözlü şarkıları evrensel soundlara ve geniş kitlelere açabilmiş olmaktan dolayı gurur duyuyorum” diyerek sevincini Mardinli dinleyicileri ile paylaştı.

Güzel bir Mardin akşamında, geniş bir orkestranın etkili bir performansıyla gerçekleşen konser Mehmet Atlı’nın sevenleriyle fotoğraf çekimiyle son buldu. Önümüzdeki aylarda 30. Yıl konserlerini sürdürecek olan sanatçı, sonbahar aylarında çok sayıda solistin katılımı ile kaydedilen ve Mehmet Atlı şarkılarından oluşacak ve onun sanatını takdir niteliğinde bir (tribute) albümün de hazırlıkları içinde.