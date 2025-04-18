Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) 2025-2028 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), Olağan Genel Kurulu 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14:00’te, Ankara ATO Congresium’da yapıldı. Olağan Genel Kurulu’nda 2025-2028 Dönemi Yönetim Kurulu seçimi yapıldı.

Federasyona bağlı 8 bölge derneği ve derneklere üye un sanayicisi delegeleri ve misafirlerin yüksek katılımlarıyla gerçekleşen Genel Kurul’da 2025-2028 Dönemi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçiminin yapılmasının ardından TUSAF ’ta 3 yıllık dönem için devir teslim yapıldı. Genel Kurul sonrası yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında TUSAF Yönetim Kurulu Başkanlığına Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı M. Mesut Çakmak seçilirken, Başkan Yardımcılıklarına sırasıyla Dicle Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Duyan, Marmara Bölgesi Un Sanayicileri Derneği Başkanı Ahmet Ergin Okandeniz, Çukurova Un Sanayicileri Derneği Başkanı Bekir Bağış, Muhasip (Sayman) Üyeliğe Anadolu Un Sanayicileri Derneği Sayman Üyesi Alp Eskiyapan, Sekreter Üyeliğe Ege Un Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı ise Yüksel Tezcan seçildi.