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Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2000 Evler Mahallesi ve Lale Sanayi Sitesi’nde işyeri açılış törenlerine katıldı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR GFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ilk olarak Lale Sanayi Sitesi’nde bir yapı market işyerinin açılışına katıldı. Burada dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesen Başkan Savran, işyeri sahipleri ile birlikte mağazayı gezdi.

Başkan Savran daha sonra 2000 Evler Mahallesi’nde Erzurum yöresel lezzetlerinin sunulduğu bir restoranın açılışını gerçekleştirdi. İşletme sahiplerine hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Savran, törene katılan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.