Bir dizi programa katılmak için Kayseri'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentin gözdesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın misafiri oldu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti MKYK Üyesi Dursun Ataş Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmete açılan Mutfak Sanatları Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette Büyükkılıç, Şimşek ve Elitaş’a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan ve protokol üyeleri de eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti MKYK Üyesi Dursun Ataş’a şehrin gastronomi ve kültür alanındaki prestijini arttıracak Mutfak Sanatları Merkezi’ni tanıttı.

Kayseri’nin zengin mutfak kültürünü yaşatmak, geleneksel lezzetleri tanıtmak ve gastronomi alanındaki yeteneklerin gelişimini desteklemek amacıyla tasarlanan yaklaşık 2 bin metrekarelik alanıyla hizmet veren merkezi ilgiyle inceleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkeze yönelik beğenisini dile getirerek Başkan Büyükkılıç’ı projeden dolayı tebrik etti.

Mutfak Sanatları Merkezi ziyaretini değerlendiren Büyükkılıç, “Sayın bakanımız ve kıymetli protokol üyelerimizle birlikte, şehrimizin kültürel mirasını ve yöresel lezzetlerini yaşatan, gastronomi alanında adeta bir vitrin görevi gören Mutfak Sanatları Merkezimizi ziyaret ettik” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi’nin Kayseri’nin gastronomisine değer katacağını belirterek, “Sayın bakanımıza merkezimizi tanıtma fırsatı bulduk. Şehrimizin zengin mutfak kültürünü yansıtan bu önemli merkezin gastronomimize değer katmaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.