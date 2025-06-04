Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefon görüşmeleri gerçekleştirerek ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımlara göre, İran ve Umman liderleriyle yapılan iki ayrı görüşmede, Türkiye’nin bölgesel diplomasi ve iş birliğini güçlendirme hedefi yansıtılırken, Kurban Bayramı vesilesiyle liderler arasında iyi niyet mesajları da paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin kurumsal çerçevesini güçlendirecek adımlar için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

UMMAN İLE İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile gerçekleştirdiği görüşmede ise Türkiye-Umman ilişkilerini ve bölgesel konuları masaya yatırdı.

Türkiye’nin Umman ile her alanda iş birliğini güçlendirdiğini belirten Erdoğan, ilişkileri daha da geliştirmek için çaba göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Her iki görüşmede de Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran mevkidaşı Pezeşkiyan ile Umman Sultanı'nın Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.