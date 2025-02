Türkiye’nin ilk sanayileşme atılımlarından olan Merinos Fabrikası mirasının günümüzde de yaşatılması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen ’Merinoslular Buluşması’, eski fabrika çalışanlarını uzun bir aradan sonra tekrar bir araya getirerek geçmişi anma fırsatı sundu.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet dönemi sanayisinin sembol kuruluşlarından olan ve 2 Şubat 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılışı yapılan eski Merinos Fabrikası’nın çalışanları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından, Merinos Emeklileri Derneği katkıları ile düzenlenen ‘15. Merinoslular Buluşması’nda bir araya geldi.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki buluşmaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, Merinos Emeklileri Derneği Başkanı Kemal Menemen, Merinos Fabrikası eski çalışanları ve aileleri katıldı. Farklı kentlerden gelerek Bursa’da hasret gideren eski mesai arkadaşları, geçmiş hatıraları andı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Merinos’un kentteki dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi. Merinosluların bir araya geldiklerinde keyif alacakları daha nitelikli ve daha güzel bir alana kavuşması gerektiğini ifade eden Başkan Bozbey, konuyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Bu kentte yıllarca alın teri dökmüş, emeğiyle Bursa’ya değer katan insanlarla aynı çatı altında buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Bozbey, “Burada çalışan insanlar farklı bir kültür de geliştirdi. Merinos, yalnızca bir fabrika değildi. Bir dönemin hafızasını, kentimizin sanayisini ve üretimini geliştiren bir anlayışa sahipti. Merinos, Cumhuriyet’in sanayileşme hamlesinin simgesiydi. 1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü temellerini attı. 2 Şubat 1938’de Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, rahatsız olmasına rağmen Merinos’un açılışına katıldı. Çünkü Merinos, Cumhuriyet değerlerinin oluşturduğu bir yerdi” dedi.

“MERİNOS ADINI KULLANMAMIZI HİÇ KİMSE ENGELLEYEMEZ”

Merinos’un, Türkiye için sadece iplik ve kumaş üreten bir tesis olmakla kalmadığını anlatan Başkan Bozbey, aynı zamanda yeni bir iş kültürünün, üretim bilincinin ve kalkınma idealinin de merkezi haline geldiğini dile getirdi. Bursa’nın ‘tekstil başkenti’ olarak anılmasına Merinos’un öncü olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, “Sizlerin ürettiği bu değer, Bursa’yı tekstilde dünya çapında tanınan kent haline getirdi. Merinos’un atölyelerinde sadece kumaş değil, Bursa’nın geleceği dokundu. Orada çalışan her insan, bu kentin sanayi belleğine unutulmaz bir iz bıraktı. Üretilen her iplik, fabrikadan çıkan her kumaş, Bursa’nın üretim gücünü, emekçisinin azmini ve bu kentin dinamizmini ortaya koydu. Merinos, değerli büyüklerimin fedakarlıkla, azimle, gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdığı bir değerdir. Merinos’un duvarları yıkılmış olabilir, ismi satılmış olabilir. Ancak bizler, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak itiraz ettik. İsim hakkını almak istedik. Ne yazık ki ihaleye çıkış şartlarında ‘kamu kurumu şirketleri giremez’ deniliyordu. Şunu bilmenizi isterim ki; Merinos adını kullanmamızı, Bursalıların Merinos’a sahip çıkmasını hiç kimse engelleyemez. Merinos’un ruhu ve taşıdığı anlam bizim için son derece önemli” dedi.

Merinos Emeklileri Derneği Başkanı Kemal Menemen, Merinos Fabrikası’nın Atatürk tarafından hizmete açılışının 87. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlattı. Merinos Fabrikası’nın 66 yıl Bursa ve Türkiye ekonomisine hizmet ettiğini anlatan Menemen, Merinos’un bir fabrikadan çok kültür, sanat, spor, sendikal faaliyetler alanında birçok kazanımlar sağlayan yapı olduğunu ifade etti. Merinos adını yaşatmak için mücadeleye devam ettiklerini söyleyen Menemen, hatıralara sahip çıkmayı bir görev bildiklerini belirtti.

Konuşmalar sonrasında Başkan Mustafa Bozbey tarafından derneğin en yaşlı üyesi olan Muzaffer Özdemir adına Tahir Adıman’a plaket takdim edildi. Dernek Başkanı Kemal Menemen tarafından ise Başkan Bozbey’e şilt takdim edildi.