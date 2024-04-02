Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve yönetimiyle bir araya geldi. Başkan Karahan, 2024 yılının ikinci yarısında dezenflasyonun tesis edileceğini belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bankalar Birliği'nde gerçekleşen mutat toplantının gündemini, bankacılık sektörünün durumu, enflasyon görünümü ve para politikasındaki son dönem gelişmeler oldu.

TBB Başkanı Alpaslan Çakar, Merkez Bankası ile iletişimin çok iyi bir düzeyde olduğunu belirterek bugünkü faydalı ve yapıcı görüşmeden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Çakar, Merkez Bankası'nın para politikası uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerini dinlediklerini ve kendisine ve ekibine sektörel gelişmelere dair güncel bilgi sunduklarını ifade etti. Başkan Çakar, toplumsal refah artışı ile kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için kritik önemde olan enflasyonla mücadeleye olan desteklerini vurgulayarak, Türkiye ekonomisinin geleceğine ilişkin beklentilerinin olumlu yönde seyrettiğini belirtti.

Başkan Karahan, 2024 yılının ikinci yarısında dezenflasyonun tesis edileceğini belirterek, piyasa mekanizmasının işlevselliği ve makro finansal istikrara yönelik uygulamaların teknik ayrıntılarına değindi.

Başkan Karahan, “Dezenflasyona yönelik adımlarımızın finansal koşullara, talebe ve fiyatlama davranışlarına yansıyacağını öngörüyoruz. Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır" değerlendirmelerinde bulundu.