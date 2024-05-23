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Banka, böylelikle iki toplantı üst üste faiz değişikliğine gitmemiş oldu.

Gaytancıoğlu: “Buğday fiyatı en az 15 TL olmalı”

Gaytancıoğlu: “Buğday fiyatı en az 15 TL olmalı”

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada 23 Mayıs 2024 Tarihli Para Politikaları Kurulu Kararı'na göre 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını sabit tuttuğunu açıkladı.

Politika faizi beklendiği gibi yüzde 50'de sabit tutuldu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı. ANKARA (İGFA) - Bugün gözlerin çevrildiği Merkez Bankası'ndan beklene faiz kararı geldi.

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