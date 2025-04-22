UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan ve bu yıl ‘Dolu Dolu Festival’ sloganıyla düzenlenen 485’inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali başladı. Festivalin ilk programı olarak dünyaca ünlü Ressam Devrim Erbil’in ‘Bir Müzeye Doğru’ adlı resim sergisi, düzenlenen törenle açıldı.MANİSA (İGFA) - Açılışta yaptığı konuşmada, Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin sadece bir saçımdan ibaret olmadığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkan Ferdi Zeyrek, kültür, sanat, gastronomi, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğine dikkat çekti. Başkan Zeyrek, “Manisa’mız artık hak ettiği değeri alan, marka kentler arasına giren ve mesir denildiğinde sadece pazar günü saçılan mesirle değil, kültürüyle, sanatıyla anılan bir kent olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu yıl 485’inci kez gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, düzenlenen törenle başladı. Festivalin açılışı dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil’in Bir Müzeye Doğru Resim Sergisi’nin açılışı ile yapıldı. Fatih Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, belediye bürokratları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

“Mesir Kaynaşmanın, Dayanışmanın Bir İfadesi”

En önemli kalkınma bileşenlerinden bir tanesinin kültürel yön olduğunu söyleyen Manisa Valisi Vahdettin Özkan, “Kültür dediğiniz zaman bütün alanlarla ilgili yapılacak çalışmalar hem bireysel hem de toplumsal kalkınmanın lokomotifi olacaktır. Şehirlerin marka değerleri, küresel bilinirliği, küresel rekabet gücü de bu değerlerin çok iyi bir şekilde tespit edilmesi ve toplumla paylaşılmasından geçer. Bunların gelecek nesillere aktarılması da hepimizin çok önemli bir vazifesi. Manisa denilince mesir hem tarihi bir derinliği vardır. Gerçekten 5 asırlık bir derinlikten sudur edip gelen bir derinlik içeriyor. Hem sağlık yönünde insanlığın en öncelediği bir amme hizmetidir, bir kamu hizmetidir sağlık kamu hizmeti. Şifa bulma ve sağlıkla ilgili arayışın çok güzel kurumsallaşmış buluşların topluma hizmet olarak sunulması keyfiyetini içeriyor” dedi.

“Hak Ettiği Değeri Alan, Sanatıyla Anılan Bir Kent Olsun İstiyoruz”

‘Dolu Dolu Festival’ sloganıyla Manisalıların karşısına çıktıklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Mesirimiz sadece bir saçımdan ibaret değil. Kültür, sanat, gastronomi, tüm kesimlerin ortak olabileceği atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler ve 27 Nisan’da saçımla sonuçlanacak, heyecanın zirveye ulaştığı Mesir Festivalimizi Manisa’mızda hayata geçirmek istiyoruz. Manisa’mız artık hak ettiği değeri alan, marka kentler arasına giren ve mesir denildiğinde sadece pazar günü saçılan mesirle değil, kültürüyle, sanatıyla anılan bir kent olsun istiyoruz. Bu çerçevede başta Sayın Valimiz, Belediye Başkanlarımız, Mesir Derneği’miz ve İl Kültür Müdürlüğümüzle birlikte 4 aydır çalışan ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu haftayı saniye saniye planladılar. ‘Dolu Dolu Festival’ adını doldurabilmek için her anını şehrimizde yaşayan insanların etkinliklere katılabilecekleri etkinlikleri oluşturdular” dedi.

“Manisa’mın Adından Her Yerde Övgüyle Söz Edilecek”

Başkan Ferdi Zeyrek, “Bunun bir diğer benim açımdan önemi ise kurumlar arası birlikteliği ve beraberliği sağlamaktır. Manisa’m artık kimseyi ötekileştirmeyen, kimseyi ayrıştırmayan, tüm kurumlarıyla birlikte Mesir Macunu Festivali gibi birçok festivalde veya etkinliklerde bir araya gelip şehrimizin dertlerini çözen noktaya gelmiştir. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Manisa’mıza yurt içi ve dışından gelen birçok misafirimiz olacak. Önemli olan bu misafirlerimizin kendi kentlerine döndüklerinde akıllarında nasıl bir Manisa kalacak olmasıdır. Ben döndüklerinde şunu söyleyeceklerine eminim. Manisa kültürle buluşmuş, sanatla buluşmuş, şehrin 1,5 milyon insanının Manisa’m diye bağırdığı, şehrine sahip çıktığı bir kent olarak hafızalarda kalmayı hedefliyorum. Umarım 5 gün boyunca yüzümüz hep gülecek. Manisa’mın adından her yerde övgüyle söz edilecek” ifadelerini kullandı.

Devrim Erbil Sergisiyle Mesir Festivali’ne Sanatsal Açılış

Konuşmaların ardından 485’inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin açılışı dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil’in ‘Bir Müzeye Doğru’ adlı özel sergisiyle gerçekleştirildi. Sanatseverleri benzersiz bir yolculuğa çıkaran sergide, rahatsızlığı nedeniyle açılışa katılamayan Erbil adına konuşma yapan Mahmut Nuvit Doksatlı, “Güzide Manisa halkına gösterdiği teveccühe çok teşekkür ediyorum. Devrim Bey’in en büyük arzusu sanatını halkla paylaşmak. Halen de bunu paylaşma sevincini yaşıyor. Yurt içinde yaptığımız 6 sergiden biri. Müze koleksiyonu. İnşallah arzuları gerçekleşir ve bir müzeye kavuşur” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 22 Nisan - 9 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak ressam Devrim Erbil’in “Bir Müzeye Doğru” başlıklı resim sergisi kurdele kesimiyle açıldı.