Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği ve bu özel günün çocuklara armağan edildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu İnegöl’de düzenlenen renkli ve neşeli bir kortej yürüyüşüyle başladı.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl’deki 23 Nisan Kortej Yürüyüşü, AVM Meydanı’ndan Heykel Meydanına kadar sürdü. Metrelerce uzunluktaki kortejde, başta çocuklar olmak üzere İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin siyasi parti başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri, dernek başkan ve yöneticileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

HOBABÜS ARACI VE MASKOTLAR ÇOCUKLARIN EĞLENCESİNE KATKIDA BULUNDU Bando ekibinin marşları eşliğinde devam eden yürüyüşe katılan çocuklar, ellerinde Türk bayrakları, balonlar ve çeşitli renkli pankartlarla bayramın coşkusunu yansıttılar. Çocukların neşesi, yürüyüşe katılan tüm vatandaşlara mutluluk ve enerji dolu anlar yaşattı. İnegöl Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan HOBABÜS (Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri) aracı ve İnegöl Belediyesi'nin maskotları yerini alarak çocukların eğlencesine katkıda bulundu.

‘’SİZLERDEN İSTEĞİMİZ HAYALLERİNİZ BÜYÜK OLSUN’’

Heykel Meydanında son bulan kortej yürüyüşünde protokol üyeleri selamlama ve günün anlamına ilişkin konuşmalarda bulundu. İlk olarak kürsüye çıkan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu selamlama konuşması yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemine değindi. Alireisoğlu bu güzel programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Sonrasında kürsüye çıkarak konuşmasını sürdüren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yarınımızın teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz için her türlü imkanları seferber edeceklerini ileterek ‘’ hayalleriniz büyük olsun’’ dedi. Başkan Alper Taban konuşmasında, ‘’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bugün aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de kuruluşunun yıl dönümü. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını da rahmet ve şükranla anıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bu dönem çok güzel çalışmaların altına imzamızı atacağız. Düzenleyeceğimiz programlarla çocuklarımıza daha güzel fırsatlar sunacağız. Sizlerden isteğimiz hayalleriniz büyük olsun. Büyük düşünün ve harekete geçin. Sizler de inşallah başta kendiniz olmak üzere, şehrimiz ve ülkemiz için en güzellerini yapacaksınız. Buna inanıyoruz.’’ dedi.

‘’BU GÜZEL ÜLKEMİZİ DAHA GÜZEL YARINLARA TAŞIMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ’’

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı günü kutlayan AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise birlik ve beraberlik vurgusu yaparak ecdadın emanet ettiği ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak adına gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, ‘’ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ile Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açıldığı gün olan bu önemli günümüzü kutluyorum. Ecdadımız bizlere çok güzel ülke emanet ettiler. Bizler bugün Milletvekilleri, Kaymakamlar, Belediye Başkanları olarak bu güzel ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak için mücadele ediyoruz. ‘’ dedi.

‘’ÇOCUKLARIMIZIN YÜZLERİNDEKİ NEŞEYİ GÖRMEK BİZLERİ ÇOK MUTLU EDİYOR’’ Son olarak Kaymakam Eren Arslan ise, ‘’Sıcak ve samimi bir havada yaptığımız yürüyüşün ardından çocuklarımız coşkuyla eğlenmeye devam ediyor. Bayramı bayram gibi kutlayan çocuklarımızın yüzlerindeki neşeyi görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bizlere bu güzel vatanı miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını da rahmet ve minnetle anıyorum. Bizler sizleri daha güzel yarınlara hazırlamak için gayret ediyoruz.’’ dedi.

Konuşmalar sonrası Heykel Meydanındaki gösteriler devam ederken çocuklar maskotlar ve çeşitli etkinliklerle eğlencelerini sürdürdü.