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MESS ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları Arasındaki 2023 – 2025 Dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinde Anlaşmaya Varıldı:ANKARA (İGFA) - Otomotiv, Dayanıklı Tüketim ve Demirçelik Ana Sanayi ve Yan Sanayilerinin yer aldığı Metal iş kolunda, 114 gün süren zorlu müzakereler sonunda anlaşma sağlandı.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), sürecin başından bu yana tüm şartları zorlarken, üyesi olan işverenler de büyük özveri göstererek anlaşma yoluna gidilmesini sağladı. Çalışanların refahını, metal sanayisinin sürdürülebilirliğini ve ülke ekonomisi ile ihracatın devamlılığını esas kabul eden MESS, muhatabı olan üç sendika ile eş zamanlı olarak anlaşmaya vardı ve sözleşmeyi imzaladı. Böylelikle, MESS tarihinde ikinci kez üç işçi sendikasının mutabakatıyla sözleşme aynı anda imzalandı ve Metal İş Kolunda çalışma barışı sağlanmış oldu.

1 Eylül 2023 – 31 Ağustos 2025 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi ile metal işçisi önemli kazanımlar elde etti. Yüzde 30’luk ilgili dönem enflasyonuna karşılık, ilk 6 ay için MESS’in verdiği yüzde 97 artış ile birlikte, ortalama 68 TL olan saatlik ücret 134 TL seviyesine geldi.

Sözleşmenin ikinci 6 ayı için, 1 Mart itibariyle yüzde 30 oranında gerçekleşecek zam ile toplamda yıllık ortalama ücret artışı yüzde 156 seviyesine gelecek.

Varılan anlaşma ile metal çalışanları, halihazırda sözleşmede yer alan sosyal yardımlara, yüzde 59 enflasyona denk gelen bir yıllık dönem için yüzde 140 artış aldı.

İlave olarak, bu sözleşmeye özel ilk kez sağlanan, ana sınıfı yardımı 2 bin TL, bayram çalışmalarında 5 zamlı ücret, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü İzni gibi ek kazanımlarıyla, çalışanların aylık ortalama gelirinde önemli artış sağlandı.

Anlaşma ile ilgili MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bu dönem de toplu iş sözleşmesini muhatabımız olan üç işçi sendikası ile uzlaşıyla aynı anda imzalamayı başardıklarını söyledi. Böylece, Ocak 2022’de imzaladığımız sözleşmeden sonra MESS tarihinde ikinci kez üçlü mutabakatla eş zamanlı anlaşma sağlandığını kaydeden Akkol, "Her üç işçi sendikasına ve çözüme varmak için tüm şartları zorlayan üyelerimize, süreçte gösterdikleri özveri ve hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Yeni dönem toplu iş sözleşmesinin tüm metal sektörü ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.