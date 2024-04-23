15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Rehberler Odası (ANRO) ve Eskişehir Turist Rehberleri Derneği (ESRED) iş birliğiyle profesyonel turist rehberlerine yönelik dağlık Frigya Bölgesinde “İnfo Gezisi” gerçekleştirildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Eskişehir’in büyük kültür hazinesi, Friglerin binlerce yıllık gizemli tarihini barındıran Frig Vadileri Yazılıkaya Midas Vadisi ile Kümbet Vadisi rotası üzerindeki Gerdek Kaya Anıtsal Kaya Mezarı görülerek Frig yolunun 2-19’uncu ayağının 3,1 kilometrelik kısmı yüründü.

Rehberler daha sonra Midas Anıtı Midas Kale, Kümbet ve Han Yeraltı Şehrine “İnfo Gezisi” gerçekleştirdi.

Düzenlenen etkinliğin çok verimli geçtiğini belirten yetkililer, “Eskişehir’in kırsal turizmdeki önemli destinasyon olan dağlık Frigya Bölgesi rotası çalışıldı ve katılımcılar faaliyetten gayet verimli ayrıldıklarını ifade ettiler. Dağlık Frigya İnfo Gezisine katılan profesyonel turist rehberlerine, Ankara Turist Rehberleri Odasına, Eskişehir Turist Rehberleri Derneğine ve bu gezide bizden desteğini esirgemeyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Ünlüce’ye teşekkürlerimizi borç biliriz.” dediler.