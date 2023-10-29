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Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yıldönümü çerçevesinde Milas Belediyesi tarafından “Cumhuriyet Balosu” düzenlendi…MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi’nin, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği Cumhuriyet Balosu hafızalardan silinmeyecek muhteşem anlara sahne oldu.Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen baloda protokolün vals gösterisi ve Onur Çetiner Cumhuriyet Orkestrası’nın performansı büyük beğeni aldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Efendiler!Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” dediği gün olan 28 Ekim’de Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve eşi Elif Tokat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Balosu’na Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve eşi, Milas Garnizon Komutanı Albay Muammer Mersincik ve eşi, Milas Emniyet Müdürü Fevzi Söztutar, MİTSO Başkanı Reşit Özer ve eşi ile çok sayıda protokol üyesi katıldı.

“SONUNA KADAR CUMHURİYETİZ, SONUNA KADAR ATATÜRKÇÜ’YÜZ”

Balo yemeğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; tüm konuklara davete icap ettikleri için teşekkür ettiğini dile getirdi.

“Atatürk ve Cumhuriyet” konulu resim sergisi ve kokteyle başlayan Cumhuriyet Balosu’nda, balo yemeğine Onur Çetiner Cumhuriyet Orkestrası eşlik etti. Protokolün eşleriyle yaptığı kısa vals gösterisi büyük beğeni alırken, gecenin ilerleyen saatlerinde tüm konuklar, valsin ve Harmandalı oyununun temel hareketlerini eğitmenler eşliğinde oldukça keyifli bir ortamdaçalışarak prova yaptılar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında modernleşmenin simgesi haline gelen Cumhuriyet Balolarını yaşatmak için gerçekleştirilen baloda Atatürk’ün sevdiği şarkılar çalınırken, konuklar programın sonuna kadar tüm şarkılara büyük bir keyifle eşlik etti.

Cumhuriyet Balosu, ellerinde kırmızı bayraklarla konukların coşkulu bir atmosferde İzmir Marşı’nı söylemeleri ile sona erdi.