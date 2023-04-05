Muğla’nın Milas ilçesinde ellerinde uyuşturucu madde bulunan iki şahıs Jandarma KOM ve JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Milas’ta oturan C.M.K., A.İ.C. ve O.K. isimli şahısların ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin aldı. Jandarma Kaçakçılıt ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milas JASAT Timleri tarafından şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, bir miktar kubar esrar, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 30 adet çarşaf (esrar sarma), 25 adet sentetik hap, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 30 adet mermeri ele geçirildi.